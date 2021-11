Fermeture des écoles à Dahra: L’Ief fait machine arrière... Le congé forcé des élèves de Linguère durant la journée de l’élevage est annulé. Il s’agit d’une décision, initialement, prise pour loger les invités et qui a été fortement, contestée par les acteurs éducatifs. C’est ainsi que Mamadou Alioune Diallo a fait machine arrière.

Les vacances forcées, devaint débuter ce mercredi, à 18h jusqu’au samedi à 13h sont désormais, annulées. «Suite au Comité régional de développement (Crd) à Dahra le 22 novembre 2021.



En rapport avec le comité d’organisation, des solutions d’ajustement ont été trouvées pour abriter les délégations d’organisations d’éleveurs dans d’autres sites que les établissements scolaires de la commune de Dahra.



La suspension des cours initialement prévue du jeudi 25 au samedi 27 novembre 2021 est levée», déclare l’inspecteur de l’éducation et de la formation Mamadou Alioune Diallo dans une note de service, adressée aux chefs d’établissement, directrices et directeurs d’école de la commune de Dahra.



