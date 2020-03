Fermeture des frontières aériennes : les salaires des travailleurs d’Air Sénégal Sa pas menacés (Ministre) La décision de fermer les frontières aériennes du Sénégal aura des conséquences économiques négatives sur la compagnie nationale Air Sénégal Sa. Toutefois, le ministre du Tourisme et des Transports aériens a tenu à rassurer les travailleurs de la compagnie, quant à la garantie de leurs salaires. « Aujourd’hui, la priorité est de vaincre le coronavirus, mais le projet de créer un hub aérien au Sénégal continue. Les importants investissements consentis récemment à Air Sénégal sont pour le long terme et ne peuvent pas s’estomper. Les travailleurs d’Air Sénégal ne seront pas lésés, leurs salaires seront payés », a, en effet, déclaré Alioune Sarr, dans des propos relayés par la Rfm.

Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Mars 2020 à 08:58 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos