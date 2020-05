Fermeture des marchés: Les commerçants du marché Sandaga racontent leur calvaire Les mesures prises par les autorités administratives de Dakar notamment celle qui consiste l’ouverture des commerces et activités non alimentaires mardi et jeudi seulement ainsi que l’arrêté ministériel du 25 mars relatif aux mesures de restriction dans le secteur des transports ne sont pas du goût des commerçants du marché Sandaga. Dans ce reportage, ces derniers déplorent le fait de ne travailler que deux jours dans la semaine et pensent que ces mesures ne peuvent pas empêcher la propagation du virus. S’agissant du transport en cette période, ces commerçants soutiennent que c’est un véritable casse tête. Ils invitent le Président Macky Sall à revoir ces mesures.

