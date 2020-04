Fermeture du marché des HLM : Abdou Karim Fofana approuve la mesure. Le ministre de l'Urbanisme, de l'hygiène publique et du logement, Abdou Karim Fofana s'est félicité de la mesure prise par le maire, Babacar Seck de fermer le marché des HLM pour empêcher la propagation de la maladie du Coronavirus. "C'est une décision qui aidera à empêcher la propagation de la maladie. Car on n'est pas sans savoir que la propagation de la maladie s'est faite d'abord dans un marché en Chine", a-t-il dit.

