Fermeture temporaire de la frontière entre le Nigéria et le Bénin Rédigé par Mamadou Mangane le 23 Août 2019 à 10:06 Les autorités nigérianes ont lancé mardi un exercice mobilisant les principales institutions garantes de la sécurité du Nigéria pendant trois jours. Il en résulte notamment, la fermeture du poste-frontière de Seme, situé sur l'autoroute internationale reliant Lagos à Cotonou, Lomé et Accra.

Depuis mardi, le bureau du Conseiller à la sécurité nationale du Nigeria coordonne l'opération « Ex-Swift Response ». Ordonnée par le gouvernement fédéral, cet exercice a pour objectif de renforcer les frontières maritimes et terrestres côté Nigéria.



Différentes institutions régaliennes relevant de la sécurité nationale, ont été mobilisées: l'armée, les douanes, la police, et les agents de l'immigration. Toutes ces institutions testent leur capacité à empêcher l'exportation illégale de carburant. Mais aussi leur capacité à lutter contre l’importation de véhicules d'occasion, mais aussi l'importation de riz.



Dans un communiqué publié mardi, le porte-parole des Douanes, Joseph Attah indique que cet exercice devait concerner 25 états sur les 36 de la fédération nigériane. Il devait se dérouler sur le long de l'ouest du Nigéria et concerne donc la frontière terrestre s'ouvrant vers le Bénin. Et le long de la façade maritime donnant sur le golfe de Guinée.



Ce communiqué demandait également la compréhension et la coopération du public. Pourtant, depuis mardi, plusieurs milliers de personnes ont été piégées aux abords de la frontière de Seme. Une large majorité affirme avoir découvert la fermeture de la frontière terrestre, en arrivant sur place.



La fermeture de la frontière a provoqué un vif émoi sur la Toile, avec des vidéos et des messages de colère publiés sur les réseaux sociaux.











