Ferry de Banjul : Un camion échappe à la plongée

L’incident s’est produit ce mercredi 28 Août 2019 au niveau du débarcadère de Banjul et s’est répandu comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, faisant état d’un effondrement de la rampe d’accès au ferry.

Saisies sur la question, les autorités portuaires en charge de la gestion du ferry expliquent qu’il s’agit d’un incident mineur concernant un camion qui a failli tomber à l’eau, avant d’annoncer que le véhicule a été dégagé et la circulation a repris de façon normale depuis hier…

