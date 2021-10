Fespaco : 11 prix et mentions remportés par les 15 films sénégalais en compétition officielle Rédigé par leral.net le Lundi 25 Octobre 2021 à 20:13 | | 0 commentaire(s)|

La 27ème édition du Fespaco s’est tenue du 16 au 23 octobre 2021. Le Sénégal, choisi comme pays invite d’honneur avait quinze (15) films en compétition officielle. Ces films ont reçu les onze (11) prix et mention suivants : Poulain d’or du court métrage décerné au film SËR BI : LES TISSUS BLANCS de Moly Kane. […] La 27ème édition du Fespaco s’est tenue du 16 au 23 octobre 2021. Le Sénégal, choisi comme pays invite d’honneur avait quinze (15) films en compétition officielle. Ces films ont reçu les onze (11) prix et mention suivants : Poulain d’or du court métrage décerné au film SËR BI : LES TISSUS BLANCS de Moly Kane.

Prix spécial du meilleur court métrage fiction UEMOA décerné au film SËR BI : LES TISSUS BLANCS de Moly Kane.

Prix de la meilleure série africaine décernée à WALABOOK : COMMENT VA LA JEUNESSE ? de Fatou Kandé Senghor, Pape Abdoulaye Seck et Zulkiefi Lawani

Prix de la meilleure interprétation masculine décerné à Alassane Sy pour son rôle dans le film BAAMUM NAFI de Mamadou Dia.

Prix spécial du meilleur long métrage fiction de l’UEMOA décerné au film BAAMUM NAFI de Mamadou Dia.

Étalon d’argent du film documentaire décerné au film MARCHER SUR L’EAU de Aissa Maïga (Sénégal-Mali).

Prix spécial du meilleur film documentaire de l’UEMOA décerné au film MARCHER SUR L’EAU de Aïssa Maïga.

Prix FOPICA décerné au film UNE HISTOIRE DU FRANC CFA de Katy Léna Ndiaye

Prix Pathé BC décerné au film documentaire UNE HISTOIRE DU FRANC CFA de Katy Léna Ndiaye

Prix OIF décerné au film documentaire TRIBUNAL DU FLEUVE de Alassane Diago

Prix Dox Box décerné au film TRIBUNAL DU FLEUVE de Alassane Diago.

Mention spéciale du jury court métrage au film TABASKI de Laurence Attali. Par ailleurs, le Président de la République du Sénégal, à travers le FOPICA, a doté et parrainé les prix suivants : Etalon de bronze décerné au long métrage fiction « Une histoire d’amour et de désir » de Leyla Bouzid Etalon d’argent décerné au long métrage fiction « Freda » de Gessica Généus. Par ailleurs, le Président de la République du Sénégal, à travers le FOPICA, a doté et parrainé les prix suivants : Etalon de bronze décerné au long métrage fiction « Une histoire d’amour et de désir » de Leyla Bouzid Etalon d’argent décerné au long métrage fiction « Freda » de Gessica Généus. La prochaine édition du FESPACO est prévue du 25 février au 4 mars 2023. (Source FOPICA)



Source : Source : http://lesoleil.sn/fespaco-11-prix-et-mention-remp...

Accueil Envoyer à un ami Partager