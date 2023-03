Fespaco 2023 : le Tunisien Youssef Chebbi remporte l’Étalon d’or de Yennenga Rédigé par leral.net le Samedi 4 Mars 2023 à 23:09 | | 0 commentaire(s)|

Dans la section film long métrage, c'est Youssef Chebbi de la Tunisie qui remporte l'Étalon d'or de Yennenga, avec son film Ashkal, rapporte lefaso.net. Absent à la cérémonie, son représentant a reçu le trophée et la somme de vingt millions de FCFA. L'étalon d'argent de Yennega du film long métrage est donné à Appoline Traoré du Burkina Faso avec « Sira ». Elle repart avec la de somme de 10 millions FCFA Angela Wamai du Kenya remporte l'Étalon de bronze avec son film Shimoni.

Elle a reçu un trophée et la somme de cinq millions de FCFA.



Source : https://lesoleil.sn/fespaco-2023-le-tunisien-youss...

