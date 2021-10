Fespaco 27 : Abdoulaye Diop et d’autres ministres de la culture par le Président du Burkina Faso, Marc Christian Roch Kaboré En marge du Fespaco 27, le Président du Faso, Marc Christian Roch Kaboré a reçu les ministres en charge de la culture présents à Ouagadougou. Parlant au nom de ses collègues, Abdoulaye Diop ministre sénégalais de la Culture a adressé ses remerciements au Président du Faso pour cette audience.

Selon Abdoulaye Diop, les échanges avec le Chef de l'Etat burkinabe ont porté sur la culture, l'environnement et la dimension du Fespaco.



Le Président Kaboré a remercié tous les pays participants qui ont tenu, selon lui à venir célébrer le 7ème art à Ouagadougou.



Le Chef de l'Etat du pays des hommes intègres a fortement magnifié l'implication du Sénégal dans l'organisation du Fespaco. Les ministres ont aussi évoqué avec le président, la clôture du Fespaco' prévue ce 23 octobre 2021









