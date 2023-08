Fête de l’assomption : L’Église catholique célèbre la Vierge Marie Rédigé par leral.net le Mardi 15 Août 2023 à 20:51 | | 0 commentaire(s)|

Les fidèles catholiques du monde entier célèbrent, ce mardi 15 août, l’Assomption. Une fête qui glorifie la dormition, la résurrection, la montée au ciel, mais aussi et surtout, le « couronnement » de la bienheureuse Vierge Marie, la « Fille de Jérusalem ». Par Gaustin DIATTA (Correspondant) ZIGUINCHOR – Dans l’Église catholique, la Vierge Marie occupe une […] Les fidèles catholiques du monde entier célèbrent, ce mardi 15 août, l’Assomption. Une fête qui glorifie la dormition, la résurrection, la montée au ciel, mais aussi et surtout, le « couronnement » de la bienheureuse Vierge Marie, la « Fille de Jérusalem ». Par Gaustin DIATTA (Correspondant) ZIGUINCHOR – Dans l’Église catholique, la Vierge Marie occupe une place essentielle. Elle est au cœur de la foi chrétienne. Marie de Nazareth qui est bénie entre toutes les femmes a su dire « oui » à Dieu en acceptant de porter son fils unique, Jésus-Christ, mort sur la Croix pour sauver l’humanité. C’est la mère du noble descendant du roi David « pleine de grâces » et élevée dans la gloire du ciel que les catholiques du monde entier vénèrent chaque 15 août. Car, parmi tant de femmes, c’est Marie qui a été choisie par Dieu pour être la mère de son fils, Jésus-Christ. Chaque année, cette fête est mise à profit par les religieux pour évoquer la Vierge Marie et la donner en exemple aux fidèles catholiques. Prêtre à la cathédrale Saint Antoine de Padoue de Ziguinchor, Augustin Lazare Sambou soutient que la bienheureuse mère de Dieu doit être vénérée par tous car, dit-il, celle-ci a eu l’immense privilège de la part de Dieu. « Marie a été choisie comme mère de notre sauveur Jésus-Christ et va être élevée dans la gloire. Elle va être accompagnée des anges dans cette gloire au ciel. C’est cette fête que nous célébrons parce que tout simplement, c’est une grâce que le Seigneur lui a fait. Une grâce qui a valu tous ces honneurs à l’endroit de la Vierge Marie. Voilà pourquoi elle n’a pas connu les ténèbres de la tombe », explique-t-il. La Vierge Marie n’est pas une femme comme les autres. La mère du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a toujours fait confiance à Dieu. Dans l’église catholique, celle qui est montée auprès de Dieu est considérée comme un modèle de foi. D’après le jeune prêtre et étudiant en communication au Centre d’études des sciences et techniques de l’information (Cesti), la fête de l’Assomption, célébrée chaque 15 août, vient témoigner toute la grandeur de la Vierge Marie dans l’église catholique, puisque « nous la vénérons en tant que mère du sauveur qui, chaque jour, intercède pour nous auprès de Dieu, le Père ». Poursuivant, l’abbé Augustin Lazare Sambou a indiqué que, la bienheureuse Vierge a une place unique dans le mystère du Salut. « L’Assomption, c’est tout simplement, cette action de grâce qu’on fait à Marie tout en espérant que par cette élévation, de là-haut, elle va continuer d’intercéder et de veiller sur ses enfants. parce que nous, chrétiens, sommes tous ses enfants », a précisé le religieux. Il a ajouté que les catholiques vouent un amour infini et une affection sans faille à la Vierge. « Nous sommes très liés à la Vierge Marie et nous la vénérons. Nous l’aimons parce qu’elle est la mère de Jésus-Christ et nous obtenons beaucoup de grâces à travers son fils. Voilà pourquoi l’église catholique commémore l’Assomption de la Vierge Marie », a clarifie l’abbé Augustin Lazare Sambou qui a dit la messe de 09h 30, hier, dimanche à la cathédrale Saint Antoine de Padoue. Mère du sauveur Jésus-Christ, Marie a, comme toute maman, eu une relation très particulière avec son fils. Un fils qui a accepté de mourir sur la Croix pour sauver le monde de tout péché. Au quotidien, la Vierge Marie rapproche les fidèles catholiques de Dieu et de son Fils. Symbole de l’espérance et d’un monde nouveau, « La fille vénérée de Jérusalem » continue de porter tout son peuple vers Dieu, le Père.





