Fête de l’indépendance : le message de Ousmane Sonko Ousmane Sonko, le leader de Pastef a lancé un message aux sénégalais à l’occasion de la fête du 4 avril célébré ce jour. Celui qui est arrivé troisième à la dernière élection présidentielle de février 2019, s’est exprimé à travers les réseaux sociaux.

Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Avril 2019 à 12:21 | | 1 commentaire(s)|

"En ce 4 Avril 2019, je renouvelle mes vœux à la Nation entière ainsi que mes prières d'un Sénégal de Progrès, de Justice et de Cohésion. Honneurs et Considérations à l'endroit de nos Forces de défense et de sécurité ainsi qu'aux anciens combattants. Bonne fête nationale !", a écrit Ousmane Sonko.

