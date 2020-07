Fête de la Musique: découvrez avec ‘’Ma Djinn’’, comment Coumba Gawlo avec sa belle voix rend Hommage à Manu Dibango Une parmi les artistes et musiciens vedettes invités de TV5 Monde, Coumba Gawlo Seck a rendu hommage à son « Papa »Manu Dibango. C’était lors de la fête de la Musique.

De cet homme qui l’a marquée, Coumba Gawlo, une des voix repères de la musique du Sénégal, une de nos vedettes internationales dit :



« C’est un Grand Monsieur, un Grand Homme, un Grand Musicien, un Monument de la musique africaine et du monde, qui nous a quittés mais qui restera à jamais dans nos cœurs ».



Dans ‘’Ma Djinn’’ une de ses chansons relookées, avec sa voix qui enchante, découvrez cette belle mélodie (version traditionnelle), spécialement dédiée à cette légende de la musique.



