Fête du Travail : Le journal Kritik n’a pas chômé

Autour d’un bon méchoui, la direction du journal "Kritik" a célébré la Fête du Travail dans une ambiance sereine et plein d’enthousiasme avec l’ensemble de la rédaction.



Journalistes chevronnés et jeunes stagiaires ont partagé dans un esprit cordial, une journée pleine de sens, preuve que le quotidien "Kritik" n’est pas venu grossir le rang des journaux qui paraissent, mais l’équipe de Pape Sarr cherche à sortir du lot, à travers un professionnalisme et une rigueur sans faille.