Fête du travail: le directeur l'Administration du Trésor sensible aux préoccupations des travailleurs

Comme un peu partout dans le monde, les agents de l’Administration du Trésor ont célébré, ce lundi 1er mai 2023, la fête internationale du Travail. Cette journée du travail dont le thème est « L’importance de l’engagement syndical dans l’Administration du Trésor », a été tenue dans une ambiance folklorique au siège du Syndicat unique des travailleurs du Trésor (SUTT) situé à Pikine-Ouest, en face du Technopole.



En effet, la fête internationale du Travail 2023 était une occasion pour le SUTT de célébrer le travail, mais aussi les travailleurs venus des autres régions du pays et par ailleurs exposer aux autorités leurs doléances. Après des remerciements à l’endroit du directeur qui "collabore avec le syndicat", le secrétaire général du SUTT a émis des revendications. Parmi les doléances figure, l’une des principales sources de frustration des agents » qui est la gestion des carrières, ensuite les problèmes informatiques, la connectivité et la réforme du cadre organisationnel du Trésor, de manière générale le mécanisme de rémunération.



À cet effet, le directeur général de la Comptabilité publique et du Trésor, monsieur Cheikh Tidiane Diop, dit qu’il est en train de travailler de manière « transparente et sincère » pour une prise en considération des doléances des agents du Trésor. Et pour finir, le directeur général a fait part de sa « disponibilité et de son engagement à œuvrer dans la prise en charge des préoccupations sociales » des agents.

