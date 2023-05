Fête internationale du travail: La convergence syndicale des travailleurs de Senelec souhaite l'aboutissement de l’accord socle en gestation

La convergence syndicale des travailleurs de Senelec a, à l’occasion de la fête internationale du travail, tenu à rendre hommage à ses collègues en présence de la Ministre de l'Énergie et des Mines, Mme Sophie Gladyma, ainsi que du Directeur général de Senelec, Pape Mademba Biteye. Ces travailleurs et travailleuses ont appelé à la mobilisation et, à la vigilance, tout en invitant leurs pairs à renforcer l’unité afin que l'accord socle en gestation aboutisse. Ils ont exhorté à explorer l'éventualité d'une conférence nationale des syndicats de l'énergie.