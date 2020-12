Fêtes de fin d'année: Le Gouverneur de Dakar avertit les fêtards

Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Décembre 2020 à 19:44 | | 0 commentaire(s)|

Les fêtes de fin d'année survenues dans un contexte particulière ne seront pas célébrées comme d'avant, en raison de la maladie du coronavirus. D'ailleurs, à ce sujet, le Gouverneur de la région de Dakar rappelle aux populations, que face à la courbe de progression préoccupante de la covid-19 dans la région, le respect des mesures barrières reste une impérieuse nécessité.



Ainsi, le gouverneur signale que la police et la gendarmerie ont reçu instruction de veiller à: "l'application rigoureuse des décisions prises par les Autorités, pour lutter contre la propagation de la pandémie".



Il s'agit notamment: "De la surveillance systématique des plages et autres espaces concernés, pour faire respecter l'interdiction de rassemblement, de l'intensification des opérations de contrôle du port du masque dans les services publics et privés, dans les lieux de commerce et les moyens de transport public : et du contrôle des débits de boissons, pour y faire respecter, d'une part, l'heure de fermeture édictée, et d'autre part, les mesures barrières et autres restrictions", note le document.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos