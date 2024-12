Feu de brousse au village Fass Thiékène / Les vivres consumés : La population sollicite le soutien de l’Etat…

C’est en effet le dimanche dernier, que les flammes se sont déclenchées à la mi-journée, vers 13h. Les populations se sont vite rendues sur les lieux pour éteindre le feu, mais en vain. Les soldats du feu et les agents des Eaux et Forêts se sont vite transportées sur les lieux, même s’ils ont accusé un peu de retard.



Malheureusement, le feu a atteint une partie du village. Des dégâts importants sont enregistrés, les vivres des habitants, l’herbe, le foin des animaux, sont partis en fumée. Une infime partie a été sauvée des flammes.



Dans le désarroi total depuis le début de cette semaine, les populations invitent les autorités à leur apporter son soutien.



Les phénomènes de feux de brousse sont assez fréquents dans cette zone. En début du mois de décembre, le Gouverneur de Tambacounda, Guédj Diouf a fait un bilan des feux de brousse et il faut souligner que c’est en moyenne, un hectare qui est parti en fumée, entre janvier et décembre 2024.