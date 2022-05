Feue Colonel Gogo Banel Ndiaye, élevée au rang de Chevalier de l'Ordre national du Lion, à titre posthume

Le président de la République, Macky Sall, Grand Maître de l'Ordre national du Lion, par décret n°2022-752 du 1er Avril 2022, a nommé Madame Mame Gogo Banel Ndiave, colonel Feue Ingénieur des Eaux et Forêts, Chasse et Conservation des Sols de C.E, au grade de Chevalier (à titre posthume).



Pour rappel, l'ancienne Conseiller technique n° 1 du ministre de l’Environnement et du Développement durable (MEDD), Abdou Karim Sall, Diplômée de la faculté d’Agronomie et des sciences agricoles de l’Université de Dschang au Cameroun, est décédée le 18 mars dernier des suites d'une maladie.



Résumé de son parcours professionnel au sein du ministère en charge de l’Environnement :





-1999-2001, elle fut affectée au Secrétariat permanent du Conseil Supérieur des Ressources naturelles et de l’Environnement (CONSERE) ;



-2002 à ce jour, elle était le point focal de la Convention sur la Lutte contre la Désertification et membre du Comité pour la revue de la mise en œuvre de la Convention ;



-2009, elle fut Coordonnatrice du CONACILSS et du Massif du Fouta Djallon ;

-2010, elle fut nommée Conseiller technique du Ministre d’Etat, Ministre de l’Environnement, de la Protection de la Nature, des Bassins de Rétention et des Lacs artificiels ;



-1er septembre 2011, elle a été affectée à la Direction de la Coopération du Ministère de l’Economie et des Finances ;



-19 janvier 2012, suivant le décret n°2021-121, elle fut nommée, Directrice générale de l’Agence nationale de l’Economie d’Energie (ANEE), sur proposition du Ministre de la Coopération internationale, des transports aériens des Infrastructures et de l’Energie ;



-10 juin 2013, elle réintègre le Ministère de l’Environnement et du Développement durable et, est nommé Conseiller spéciale du Directeur des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols



-28 octobre 2014, elle est nommée Conseiller technique du Ministre de l’Environnement et du Développement durable.



Fonctionnaire très rompue aux rouages de l’Administration, elle a toujours su défendre ses positions jusqu’au bout.



La Famille du Ministère de l’Environnement et du Développement durable et la grande famille forestière, fera de ses valeurs leurs, pour continuer la mission commune.



Repose en Paix, mon Colonel !