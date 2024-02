Feux de brousse: Le département de Tivaouane perd 42,5 hectares en un mois

Selon le capitaine Younouss Diédhiou, chef du service départemental des eaux et forêts, le département de Tivaoune a enregistré depuis le début de l’année 2024, 9 feux de brousse ravageant près de 42,5 hectares dans le département. Ces incendies de forêt constituent une grande inquiétude pour le service départemental des eaux et forêts, d’autant plus que leur nombre et la superficie dévastée dépassent en un mois seulement leur ampleur pour toute l’année 2023, d’après le Capitaine Diédhiou. Cinq feux de brousse ayant détruit 33,5 hectares avaient été recensés dans cette localité pour le compte de l’année écoulée.



Cependant, ces incendies n’ont entraîné aucune perte en vie humaine, si l’on en croit le chef du service départemental des eaux et forêts qui s’est réjoui du concours des sapeurs-pompiers dans la prévention et le contrôle des feux de brousse.



