Fiche descriptive sur la Mosquée de Sédhiou: Coût, équipements, intervenants: tout sur le projet (Photos)

Ce projet de réhabilitation et de modernisation de la Mosquée de Sédhiou s'inscrit dans Le Programme Spécial pour les Sites Religieux du Président de la République Son Excellence Macky Sall.

HISTORIQUE



• 1942: Naissance de l’idée de la construction de la Mosquée avec la mise en place d’un comité de gestion constitué autour du leadership de El Hadj Daour Gaye (propriétaire du terrain à l’époque qui va gracieusement le céder).



• 1944: Pose de la première pierre

• 1950: Inauguration de la Mosquée

• 2003: Conception d’un projet de restauration entrepris par l’Association pour le Développement de Sédhiou (ADS) pour un coût de 30 000 000 FCFA

• 2004: Mise en place de l’Association Islamique pour la Reconstruction de la Mosquée

• 2006: Date de la classification dans le patrimoine des monuments historiques

• 2015: Démarrage de la restructuration du comité de gestion et de l’Association islamique

• 2015: Conseil des Ministres décentralisé et décision du PR d’inscrire la réhabilitation de la Grande Mosquée de Sédhiou dans son programme.

• 2018: Assemblée Générale constitutive de l’AMAMS (Association Musulmane d’Appui aux Mosquées de Sédhiou) et démarrage des travaux

• 2019-2020: A cause de la COVID, ralentissement noté dans les travaux et gel dans les activités de l’AMAMS

• 2022: Fin des travaux et remise des clés le 06 juillet 2022. Ouverture de la Mosquée pour les prières le 22 juillet 2022

• Février 2023: Visite PR (Conseil Présidentiel de développement, Conseil des Ministres décentralisé)



DESCRIPTION DES TRAVAUX



Les travaux de Rénovation et d’Extension de la Mosquée de Sédhiou ont été pris en charge en 2018 par le Président de la République dans le cadre de son Programme Spécial pour les Sites Religieux piloté par le Bureau d’Architecture et de Conservation Des Palais Nationaux.



Avant les travaux, les ouvrages existants comprenaient la salle de prières des hommes et ses locaux annexes, un ancien mur de clôture d'enceinte et des salles de classe à l’Ouest. Le nouveau plan d’aménagement concernait la réhabilitation et l’extension de la mosquée existante (la hauteur initiale des minarets a été conservée) ainsi qu’un nouveau programme d’aménagement:

• Une mosquée dames

• Une nouvelle salle de classe et une bibliothèque

• Une grande esplanade

La nouvelle mosquée se caractérise également par la sobriété des décorations

intérieures, une volonté du comité.



EQUIPEMENTS



• Sonorisation: 1 armoire équipement sono; 8 haut parleurs intérieurs; 4 haut parleurs

extérieur; 4 micros sans fil.

• Climatisation : 14 split-system de 3 CV

• 1 paratonnerre

• 1 groupe électrogène de 100 kVA

• Eclairage: 1 grand lustre; 4 petits lustres; 40 plafonniers; 15 appliques murales; 10 lampadaires de 150 W

• Sécurité incendie: 2 extincteurs CO2; 2 extincteurs à eau pulvérisée; 1 extincteurs à poudre; 9 plaques extincteurs; 6 de plaques consignes de sécurité.

• Plomberie: 1 réservoirs de 3000 litres; 1 pompe surpresseur; 1 fosse sceptique.



COUT DU PROJET



536 373 431 FCFA



INTERVENANTS DU PROJET

• Maîtrise d’ouvrage, maitrise d’oeuvre et coordination: Présidence de la République

(BAC)

• Entreprise générale: Ndoukoumane Entreprise

• Réalisation des travaux de décorations marocaines: HASSAN OUBOUDLAL

• Bureau de contrôle technique: APAVE SAHEL





27 Février 2023

Présidence de la République

—

Secrétariat Général

—

Bureau d’Architecture et de Conservation

Des Palais Nationaux

















