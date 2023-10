Fiches de parrainage refusées à Ousmane Sonko: La CENA a ordonné leur délivrance à l’envoyé du leader des Patriotes. L'annonce vient d’être faite par Me Khoureychi Bâ, avocat de Ousmane Sonko et d'El Malick Ndiaye, responsable de Pastef. La Commission électorale nationale autonome (Cena) a ordonné la délivrance des fiches de parrainage au leader des Patriotes. Une information confirmée par les sources contactées par "iGFM".

" La Cena, décidée à s'incliner pieusement devant le Droit, commande à la Direction générale des élections (Dge), d'en faire de même. Un petit pas pour la Défense de Ousmane Sonko. Un grand bond pour la Démocratie sénégalaise ", a réagi Me Khoureychi Bâ.



"iGFM" rappelle que lui et ses camarades du collectif des avocats de l’opposant Ousmane Sonko, avaient saisi par requête, le 22 octobre dernier, la Commission électorale nationale autonome (Cena) pour une mise en œuvre de son pouvoir de dessaisissement de la Direction générale des Élections (Dge) et de substitution d'action, pour délivrer les fiches de parrainage à Ousmane Sonko.



