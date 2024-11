Fidak 2024 : La Guinée et le Rwanda, pays invités d'honneur

Pour la 32e édition de la Fidak, un pays d'Afrique de l’Ouest, la Guinée et un pays d'Afrique Centrale, le Rwanda, sont invités d'honneur. L’édition de cette année, intitulée « L’événementiel économique au service de la promotion touristique», résonne dans le cœur des délégations de ces deux pays, qui entendent bien jouer leur partition.



Pour l’ambassadeur Jean-Pierre Karabaranga, son pays, le Rwanda, est présent avec plus de 25 entreprises dans plusieurs secteurs d’activités. « La Fidak offre au Rwanda et à ses produits, la possibilité de se faire connaître dans ce grand marché qu'est l'Afrique de l'Ouest », a-t-il déclaré. Selon l’ambassadeur rwandais, l’événement est pour son pays et pour les entrepreneurs rwandais, l'occasion de découvrir des opportunités sur le marché de l'Afrique de l'Ouest.



L’organisation de la Fidak a mis cette année, côte à côte, les stands du Rwanda et de la Guinée. Pour le ministre du Commerce, de l’Industrie et des PME de Guinée, Diaka Sidibé, « près de 50 entreprises venues de toute la Guinée, du sud à l’ouest, en passant par la Basse Guinée, la Moyenne Guinée, la Haute Guinée et la Guinée Forestière, sont présentes pour partager les richesses de la nation guinéenne, tant sur le plan culturel, agricole que dans l’artisanat », a-t-il déclaré.











