Filière anacarde à Ziguinchor: "Les travailleurs entre bénédiction économique et défis salariaux"

Chaque année, la période de la campagne d'anacarde apporte des bénéfices économiques significatifs à Ziguinchor, contribuant ainsi à l'économie locale et nationale. Cependant, pour les manœuvres travaillant dans les magasins de stockage, cette saison est synonyme d'énormes difficultés liées à un travail fatigant rémunéré par de maigres salaires journaliers. Les dockers, qui manutentionnent des tonnes d'anacarde, ne gagnent que 1500 FCFA par tonne, tandis que les femmes qui remplissent les sacs ne reçoivent que 150 FCFA par sac. Ils réclament avec insistance une augmentation de leur salaire journalier, conscients des risques inhérents à leur travail et du fait qu'en cas de maladie ou de blessure, ils doivent subvenir à leurs propres besoins.



