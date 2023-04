Filière gazière et pétrolière : Macky Sall invite le secteur privé national à investir davantage dans la chaîne de valeur

«En outre, à la faveur de la loi sur le contenu local, j’engage notre secteur privé national à investir davantage dans la chaîne de valeurs de la filière gazière et pétrolière afin de créer de nouvelles opportunités d’emplois et d’activités génératrices de revenus pour nos jeunes », a lancé le président Macky Sall.



Il dit se réjouir de pouvoir échanger sur ce point et sur d’autres avec les dirigeants des organisations patronales au cours de l’audience que je leur accorderai dans les prochains jours.



Il n’a pas manqué de saluer et d’encourager nos 32 500 jeunes agents recenseurs engagés pour les opérations du 5e recensement général de la population et de l’habitat prévu du 15 mai au 15 juin, afin d’actualiser nos données démographiques et statistiques.

Adou FAYE







Source : Le président de la République souhaite que le secteur privé national s’implique davantage dans la chaîne de valeur gazière et pétrolière. Il s’exprimait lors de l’adresse à la nation le 3 avril 2023.Source : https://www.lejecos.com/Filiere-gaziere-et-petroli...

