Filmé en plein ébat: un homosexuel porte plainte et se retrouve en taule Filmé et photographié par des jeunes qui l'ont surpris en plein ébat sexuel avec un autre homme à la plage, CK.M a décidé de porter plainte contre ces derniers, qui dit-il, auraient tenté de les extorquer.



Seulement, CK.M ne se doutait pas que lui-même était sous le coup de la loi qu’il a enfreint. Interpellé ainsi que les jeunes qui les avaient filmés, ils ont tous été placés sous mandat de dépôt.

Ce mardi, CK.M et les jeunes qui les ont filmés, se sont retrouvés devant la barre du tribunal des flagrants délits de Pikine.

Ainsi, CK.M qui était allé porter plainte, a été reconnu coupable d’actes contre nature et condamné à un an de prison ferme. Son partenaire, quant à lui, a disparu depuis qu’ils ont été surpris à la plage.

