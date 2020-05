Fin annoncée du franc CFA: l’énigmatique réaction de l'ancien Président Wade... L’ancien président du Sénégal Abdoulaye Wade surprendra toujours son monde ! L’homme qui durant ses deux magistères, avait souvent fustigé ce que beaucoup taxent de néocolonialisme, défiant même les pays occidentaux, a réagi à sa façon à la fin du franc CFA

Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Mai 2020 à 22:09 | | 0 commentaire(s)|

« Le CFA est mort, vive l’AFRICOR », telle a été, mercredi 20 mai 2020, sa réaction de lorsqu’il a appris que le Président Macron avait soustrait la garantie de convertibilité au franc CFA et mis fin au système du compte d’opération auprès du Trésor Français, étendu au Système Européen.

Que veut l’ancien Président Abdoulaye Wade à travers ces propos énigmatique ?



Dans les heures qui viennent le Président Wade s’expliquera, nous informe son Cabinet, via la note reçue de Mamadou Ndiaye, un de ses assistants



