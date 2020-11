Fin de collaboration pour le staff d’Aminata Touré à la CESE Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Novembre 2020 à 12:16 | | 0 commentaire(s)|

Fin de collaboration pour le staff d’Aminata Touré à la CESESéisme au conseil économique, social et environnement. Le nouveau patron de la maison, Idrassa Seck a mis fin à la collaboration de nombreux administratifs qui ont travaillé avec son prédécesseur. Plusieurs sont les cadres du CESE qui ont reçu déjà une attestation de cessation de […] Fin de collaboration pour le staff d’Aminata Touré à la CESESéisme au conseil économique, social et environnement. Le nouveau patron de la maison, Idrassa Seck a mis fin à la collaboration de nombreux administratifs qui ont travaillé avec son prédécesseur. Plusieurs sont les cadres du CESE qui ont reçu déjà une attestation de cessation de travail. Parmi eux : Conseillers spéciaux, conseillers techniques, chargés de mission, chefs et attachés de services. On reviendra dans les prochains jours sur leurs remplaçants.



Source : Source : https://letemoin.sn/fin-de-collaboration-pour-le-s...

Accueil Envoyer à un ami Partager