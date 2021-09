Fin de leur grève de la faim : Vers une solution pour les enseignants des classes passerelles Les enseignants des classes passerelles, qui demandaient leur inclusion dans le recrutement des 5000 enseignants, étaient en grève de la faim jusqu’ici. Ils ont finalement stoppé leur mouvement d’humeur. Ce, après discussion avec le Directeur des ressources humaines du ministère de l’Éducation nationale, ont-ils fait savoir face à la presse ce mercredi.

Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Septembre 2021 à 16:22 | | 0 commentaire(s)|

«Nous avons eu une rencontre avec le Directeur des ressources humaines du ministère de l’éducation nationale. On a eu à échanger avec lui sur la question. Les propos qu’il nous a tenus nous rassurent.



Nous lui faisons une entière confiance, parce que le Directeur connait la situation des enseignants des classes passerelles du Sénégal parce qu’il a eu à gérer les classes passerelles À Thiaroye et à Kanel.



En conséquence, nous enseignants des classes passerelles du Sénégal, nous avons décidé de suspendre notre grève de la fin que nous avions débuté depuis vendredi passé pour mettre à l’aise le Directeur et toute son équipe.»

iGFM



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos