Fin de parcours migratoire : des Sénégalais de retour de France accompagnés dans des projets de réinsertion Des Sénégalais de retour de France ont bénéficié de l’accompagnement de l’Ofii (Office français de l’immigration et de l’intégration) et des autorités sénégalaises dans des projets de réinsertion par l’emploi ou par la création d’entreprise. APS-Le Quotidien

Dimanche 11 Juillet 2021

Selon un communiqué reçu de l’ambassade de France à Dakar, un comité de sélection a permis de valider des projets de Sénégalais de retour de France.

La réunion s’est tenue jeudi, en présence du directeur général de l’Ofii venu de Paris, Didier Leschi, de l’ambassadeur de France au Sénégal, Philippe Lalliot, le Directeur général d’appui aux Sénégalais de l’extérieur (Dgase), Amadou François Gaye.



Le comité a validé la création d’une société d’élevage et de commercialisation de poulets de chair à Diass (Thiès), un projet avicole porté par un entrepreneur parti en France dans l’espoir d’y mener une carrière de footballeur professionnel et revenu après un séjour de 2 ans.



Ont été également validés le projet agricole à Ourossogui (Matam), présenté par un Sénégalais quadragénaire, la création d’une entreprise de promotion immobilière à Dakar par une jeune diplômée, ancienne étudiante en France et bénéficiaire de la convention Ofii/Adepme.



Le comité a validé l’aide à l’emploi d’un «jeune professionnel» relevant de l’accord franco-sénégalais de 2001 et la création d’un commerce de produits alimentaires à Goudiry (Tambacounda) par un sexagénaire.



Cité dans le communiqué, Didier Leschi a déclaré qu’au Sénégal, «beaucoup d’efforts sont faits en direction des personnes en fin de parcours migratoire pour les aider à revenir dans leur pays natal dans les meilleures conditions ; et ce, quel que soit leur statut».



Selon la même source, il a notamment rappelé́ l’existence de la convention de l’Ofii avec l’Agence de développement et d’encadrement des petites et moyennes entreprises (Adepme) qui permet d’appuyer les étudiants sénégalais à la fin de leurs études en France dans leur retour au pays. Cette convention s’inscrit dans le cadre du Programme sénégalais d’appui aux initiatives de solidarité et de développement (Paisd), précise-t-on.



Pour sa part, le directeur général d’Appui aux Sénégalais de l’extérieur, Amadou François Gaye, a salué «l’exemplarité de la coopération franco-sénégalaise et l’accompagnement» de l’Ofii pour ceux qui souhaitent rentrer au pays par la création d’entreprise ou par l’emploi.



