Fin de suspense autour de sa disparition : Diary Sow sort de son "trou" Rien à voir avec les grands fouineurs comme la CIA et autres, mais très rigoureux dans sa quête d’une information fiable, leral.net a pu dénicher des messages classés « Top-secret », mais qui vont rassurer tous les sénégalais et de nombreux autres à travers le monde qui ont exprimé leur solidarité et prières, après la disparition de notre brillante Diary Sow. Comme un clap de la fin d’un film, voici en exclusivité et en extenso les messages Top-Secrets Diarry Sow entre le ministre Serigne Mbaye Thiam…

Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Janvier 2021 à 22:49

« Bonjour tonton. Je tiens à préciser que je t’écris aussi librement que je suis partie. J’ai laissé assez d’indices derrière moi pour qu’on sache que je partais de mon plein gré. Je ne me cache pas. Je ne fuis pas. Considère cela comme une sorte de répit salutaire dans ma vie. »



« Si je ne m’étais pas manifestée jusqu’à présent, c’est pour la simple raison que j’étais dans l’impossibilité de le faire. Tonton, Je comprends que vous soyez tous surpris. Je comprendrais aussi que vous soyez déçus. »



« Je n’ai pas disjoncté à cause du confinement ou de la prépa. Ma vie était telle que je l’avais voulue, telle qu’il fallait qu’elle soit. Les doutes ? Je n’ai jamais douté de mes capacités ni de ma force. Mon départ n’est pas aveu de faiblesse. »



« Je t’en prie, lis-moi avec le cœur, il y’a certaines choses que la raison ne peut entendre. Qui aurait d’ailleurs accordé le moindre crédit à ce désir irrépressible, irraisonné et si profondément irrationnel qui m’animait? Ma mère? J’avais trop peur de ce qu’elle allait penser. »



Autres extraits de la suite de nos échanges :



« Merci, tonton, de faire preuve d’autant d’indulgence à mon égard. Je comprends maintenant que mes peurs étaient infondées et que j’aurais dû t’en parler immédiatement. »



« Ma famille mérite de savoir, en attendant que je trouve en moi, le courage et la force de reprendre contact avec elle. Ceux qui cherchent une explication rationnelle à mon acte seront déçus, puisqu’il n’en a aucune. »



« Contrairement à ce que les gens semblent penser, aux paroles qu'on me prête, je ne renonce pas à ma vie d'avant. Je ne suis pas désolée d'être partie, je suis désolée des gênes occasionnées par mon départ et des gens que j'ai fait souffrir. »



« Tonton, Je te prierais de rassurer les gens qui me cherchent. Je vais bien, je suis en sécurité. Sache que je suis terriblement, profondément désolée. »

