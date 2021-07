Fin des travaux du Dialogue politique: Pr. Babacar Kanté livre ses chiffres Rédigé par leral.net le Lundi 26 Juillet 2021 à 21:00 | | 0 commentaire(s)|

Au terme de ses travaux le 16 juillet dernier, la commission politique du Dialogue national va remettre prochainement le rapport final d’activités au chef de l’Etat, Macky Sall. Mais, à travers une note signée lundi, le président de ladite commission, Pr. Babacar Kanté, a révélé que ses équipes ont discuté au total de 36 sujets […] Au terme de ses travaux le 16 juillet dernier, la commission politique du Dialogue national va remettre prochainement le rapport final d’activités au chef de l’Etat, Macky Sall. Mais, à travers une note signée lundi, le président de ladite commission, Pr. Babacar Kanté, a révélé que ses équipes ont discuté au total de 36 sujets autour des questions visant l’amélioration de notre système démocratique et électoral. A ce titre, 27 points d’accord, 8 points de désaccord ont été enregistrés alors qu’un (1) point est déjà soumis à l’appréciation du président de la République. D’ailleurs, à en croire la même source, les points d’accord ayant un impact sur le processus électoral ont déjà été intégrés au nouveau Code adopté par les députés alors que les autres, qui « seront mis en œuvre ultérieurement, feront l’objet de suivi». «Certaines questions restent à discuter. Elles le seront dans un autre cadre, qu’il appartient aux autorités et aux parties prenantes de définir», explique le professeur en Droit public à l’Université Gaston Berger (Ugb) de Saint-Louis. Il précise, en outre, que les travaux, qui ont abouti à ce résultat, ont réuni les partis politiques issus de la majorité, de l’opposition, et des non-alignés ainsi que la Commission électorale nationale autonome (Cena), le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (Cnra), l’Administration et des organisations de la société civile. Par ailleurs, « la Commission politique a rendu un vibrant hommage au Général Mamadou Niang qui en a présidé les travaux jusqu’à son rappel à Dieu le 28 décembre 2020, et à Aboul Aziz Badiane, membre de la société civile, décédé le 03 juillet 2021. Elle a aussi présenté ses félicitations à la Commission cellulaire pour la qualité de sa conduite des travaux. La Commission cellulaire exprime sa fierté d’avoir contribué au rapprochement des positions des acteurs du dialogue, dans une atmosphère d’écoute mutuelle et de bienveillance réciproque. Elle tient à adresser ses félicitations à toutes les composantes de la Commission politique pour leur ouverture d’esprit et leur engagement dans la quête de consensus propres à renforcer la démocratie sénégalaise », souligne le président de ladite commission. Salla GUEYE



Source : Source : http://lesoleil.sn/fin-des-travaux-du-dialogue-pol...

