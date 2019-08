Fin des vacances : Macky Sall et son gouvernement font leur rentrée mercredi prochain

Rédigé par leral.net le Vendredi 30 Août 2019 à 15:26 | | 0 commentaire(s)|

Après quelques jours de congé, le chef de l’État sera de retour à Dakar dimanche ou lundi prochain. Ce, après un périple en France, plus précisément à Biarritz, et au Japon où il a participé, respectivement, au Sommet du G7 et à la 7e édition de la Ticad. D’ailleurs, renseigne “Les Échos”, Macky Sall présidera, mercredi prochain, le conseil des ministres de rentrée du gouvernement.

