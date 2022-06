Fin du 11e Forum urbain mondial : le Sénégal satisfait de sa participation au « Katowice 2022 »

Ainsi, l’ambassadeur Ndongo Dieng, chef de la mission ONU-Habitat du Sénégal à Nairobi (Kenya), a mis l’accent sur les échanges d’expérience et les partenariats noués avec d’autres pays participants et instances internationales, lors de ce forum. Des contacts dont le suivi va être fait en vue de les fructifier au bénéficie des populations Sénégalaises.



Le ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène Publique, qui a conduit la délégation du Sénégal, à travers monsieur Abasse Ndiaye, Directeur de Cabinet du ministre Abdoulaye Saydou Sow, a salué la qualité de la participation du Sénégal à ce forum. Cela, a-t-il dit, du fait de la diversité des structures représentées. Notamment la SAFRU, la SN-HLM, la SICAP, l’ACBEP, l’APROSI, l’ADM, la Ville de Dakar, le HCCT, l’Assemblée nationale, la Direction Générale des Impôts et Domaines (DGID), la Direction générale du Cadre de vie et de l’Hygiène publique (DGCVHP), la Direction générale de la construction et de l’habitat (DGCH) et la Direction Générale de l’Urbanisme et de l’Architecture (DGUA).



Pour cette dernière journée du WUF11, avant la cérémonie de clôture qui a été un spectacle en son et lumière dans la grande salle du palais de congrès de Katowice, Mme Maimuna Mohd Shari, Directrice exécutive de ONU-Habitat, a animé une conférence de presse pour tirer le bilan et se projeter sur le prochain forum, le WUF12 qui aura lieu au Caire, en Egypte.