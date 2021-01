Fin du contrat entre le Sénégal et le Groupement Cotecna/Modelsis: La nouvelle procédure relative aux importations de marchandises reste soumise à la production d'une Dpi Il est porté à la connaissance des importateurs, commissionnaires en douane agrées, organisations patronales et syndicales faitières que le contrat entre le gouvernement du Sénégal et le Groupement Cotecna/Modelsis est arrivé à expiration le 31 décembre 2020. Toutefois la nouvelle procédure relative aux importations de marchandises au Sénégal reste soumise obligatoirement à la production d'une déclaration préalable d'importation (Dpi) dématérialisée dont le modèle est annexé au présent avis.

