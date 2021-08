Les autorités de Wuhan ont annoncé la fin de la vaste opération de dépistage du Covid-19 chez les 11 millions d'habitants de cette ville chinoise, organisée après une résurgence du nombre des cas, plus d'un an et demi après que le nouveau coronavirus y a fait son apparition.Source : https://fr.sputniknews.com/asie_pacifique/20210808...