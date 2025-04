Finafrica Assurances Sénégal : Ibrahim Coulibaly, nouveau Directeur général

Selon une note d’information, Ibrahim Coulibaly, auparavant Dga de la société depuis juillet 2023, est un professionnel de renommée internationale doté de solides compétences en finance d'entreprise, en assurances et en investissement, ainsi qu'une solide expérience en gestion et évaluation de programmes pour le compte d'institutions financières de premier plan.



Fort de plus de 20 ans d'expérience dans le secteur des finances et de l’assurance, il a fait ses preuves à travers des missions de leadership et de gestion de projets au sein de grandes institutions financières en Afrique et en Europe.

Ibrahim Coulibaly est titulaire d'un Bachelor of arts en assurance obtenu au Conservatoire national des arts et métiers à Paris (France).



Par la suite, il a poursuivi ses études en obtenant un Master of arts en finance et management général à l'Institut d’administration des entreprises à Caen (France). Enfin, il a décroché un Master of Business Administration (Mba) à la prestigieuse University of Chicago Booth School of Business (États-Unis), l'une des écoles de commerce les plus renommées au monde.



M. Coulibaly a un riche parcours professionnel entamé en 2003 chez Axa France, avant de se distinguer au sein de groupes internationaux tels que Crédit agricole assurances, Csc Consulting et Wavestone. Il a également eu à accompagner la Bad à travers une mission sur la syndication des prêts avant d’occuper des postes de Direction au sein du Groupe Sunu en République démocratique du Congo et au Mali, où il a impulsé une forte croissance post-fusion.



Depuis juillet 2023, M. Coulibaly est Directeur général adjoint de Finafrica Assurances Sénégal, où il a apporté une valeur ajoutée sur le plan organisationnel, de la refonte de masse et de la transformation digitale.



Avec cette confirmation en tant que Directeur Général de Finafrica assurances Sénégal, Ibrahim Coulibaly entame une nouvelle phase visant à accélérer la croissance de la compagnie et à renforcer son positionnement sur le marché.





Adou Faye

À l’issue de sa session tenue le 1er avril 2025, le Conseil d’administration de Finafrica Assurances Sénégal a confirmé la nomination de Ibrahim Coulibaly en qualité de Directeur général de la compagnie.Source : https://www.lejecos.com/Finafrica-Assurances-Seneg...