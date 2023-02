Finale CAN 2022, Lilian Gatounes rejoue la série de penalty : « On a l’impression que j’ai joué le match » Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Février 2023 à 00:18 | | 0 commentaire(s)|

Le journaliste sportif, Lilian Gatounes, en visite à Dakar pour les besoins d’un événement Canal+, a raconté comment il a vécu la fameuse séance de penalty le 6 février 2022, lors de la finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN.) Avec son récit désormais légendaire et sa fameuse phrase « ils (les Lions) l’ont fait ! » le commentateur vedette du groupe Canal+ a fait part de toute sa reconnaissance envers le peuple sénégalais qui lui a bien rendu hommage. « On a l’impression que j’ai joué le match », a-t-il fait savoir expliquant l’état dans lequel il était ce jour-là…

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Finale-CAN-2022-Lilian-G...

Accueil Envoyer à un ami Partager