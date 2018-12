Finale CAN Beach Soccer 2018 : Sénégal vs Nigéria, un remake revanchard

Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Décembre 2018 à 11:38 | | 0 commentaire(s)|

C’est un duel aux allures de revanche ! Sénégal – Nigéria, c’est l’affiche de prestige de la finale de la Coupe d’Afrique des nations de Beach Soccer, ce vendredi à 12h30, en Egypte. Un derby ouest africain, remake de la finale de la précédente édition remportée par les Lions de la Teranga.



Les deux équipes ont battu en demi-finales, respectivement le Maroc 7 à 2 et l’Egypte 7 à 6 pour se donner le droit de disputer l’ultime match de ce tournoi. Une finale qui s’annonce palpitante entre des Lions de la Teranga invaincus et des Super Eagles décidés à faire oublier la désillusion de l’année dernière et leur revers en ouverture cette année face à ces mêmes adversaires, aux tirs au but.



Pourtant, cette affiche promet tout de même d’être âpre. Les "Lions" malgré leurs deux succès consécutifs sur les Super Eagles, savent que ce match est loin d’être joué. Pour ces deux belles équipes africaines, les plus titrées et déjà qualifiées pour le prochain Mondial, l’objectif premier demeure la consécration continentale.









Wiwsport

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos