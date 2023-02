Finale CHAN 2022 Algérie-Sénégal, samedi : Revanche par procuration ?

On peut dire que c’était le scénario idéal rêvé par les peuples algériens et sénégalais. Une finale mettant aux prises « Fennecs » et « Lions » au soir du 4 février prochain, dans le magnifique stade Nelson Mandela (Baraki) d’Alger. Même si les motivations sont différentes ; car si en Algérie, on rêve de […]

On peut dire que c’était le scénario idéal rêvé par les peuples algériens et sénégalais. Une finale mettant aux prises « Fennecs » et « Lions » au soir du 4 février prochain, dans le magnifique stade Nelson Mandela (Baraki) d’Alger. Même si les motivations sont différentes ; car si en Algérie, on rêve de voir une grande équipe comme le Sénégal en finale pour la beauté du spectacle, au pays on a surtout hâte de croiser le pays et de laver l’affront de 2019 en finale de la Can.

En effet, plusieurs compatriotes, notamment sur les réseaux sociaux, rêvent de voir les hommes de Pape Bouna Thiaw venger la bande à Sadio Mané battue (1-0) par l’équipe A de l’Algérie alors amenée par un Riyad Mahrez des grands soirs. Les partenaires de Mamadou Lamine Camara aussi ont sans doute ce malheureux souvenir dans un coin de leur tête. Samedi à Alger, devant des milliers de supporters algériens, les Sénégalais mettront toutes les chances de leur côté pour s’offrir cette revanche… par procuration.

Papa Alioune NDIAYE

(Envoyé spécial à Annaba)

SÉNÉGAL – MADAGASCAR (1-0)

Les « Lions » locaux en finale après une victoire historique

L’équipe nationale locale du Sénégal s’est imposée, hier, sur la plus petite des marges (1-0) en demi-finale face à Madagascar. Papa Amadou Diallo a inscrit l’unique but du match au terme d’une rencontre que les « Lions » locaux auraient pu gagner bien plus largement.

Historique ! Le Sénégal est en finale du Championnat d’Afrique des nations (Chan) pour la première fois de son histoire. Après leur retentissant succès étriqué face à Madagascar (1-0), hier, en demi-finale, les hommes de Pape Bouna Thiaw ont fait un grand pas vers leur rêve d’inscrire enfin leur nom au palmarès de cette compétition. Face à des « Barea » moins séduisants que lors de leurs dernières sorties dans ce tournoi, les « Lions » locaux ont assuré l’essentiel en remportant la partie et le ticket pour la finale.

Dès l’entame, les Sénégalais ont mis beaucoup de rythme et d’intensité pour asphyxier l’équipe adverse. Conscients de l’importance de la bataille physique dans ce match, les partenaires de Cheikh Tidiane Sidibé engagent un pressing agressif qui portera très vite ses fruits. Sur un centre de Mamadou Sané, Papa Amadou Diallo prend le dessus sur la défense des « Barea » mais rate le cadre (1’). Trois minutes plus tard, bis repetita. Centre du latéral de Guédiawaye Fc, tête de l’attaquant excentré de Génération Foot qui finit au fond des filets (1-0, 4’). Excellent départ pour les hommes de Pape Thiaw. Ils ratent de peu l’occasion d’alourdir le score et plier le match avant la pause, avec une opportunité franche manquée par Cheikh Diouf (18’) qui s’est présenté seul devant le gardien.

En seconde période, l’équipe du Sénégal procède en contres et laisse la possession aux Malgaches. Les coéquipiers de Mamadou Lamine Camara auraient même pu creuser l’écart à deux reprises par Cheikh Diouf (70´) et Pape Amadou Diallo (83´). Sans conséquence puisque le score allait en rester là. L’essentiel est assuré, le Sénégal sera bien de la partie samedi soir pour la finale contre le pays hôte, l’Algérie.

Papa Alioune NDIAYE

UN HOMME DANS LE MATCH

AUTEUR DE L’OUVERTURE DU SCORE

Papa Amadou Diallo a régalé Baraki

Chose promise, chose due. L’attaquant excentré de l’équipe du Sénégal, Papa Amadou Diallo, a très vite compris, hier, qu’il devait coûte que coûte honorer sa parole en marquant en demi-finale face à Madagascar. En effet, quelques heures plus tôt à l’hôtel des « Lions », lorsqu’il a été interpellé par des journalistes sur son manque d’efficacité dans le dernier tiers, le pensionnaire de Génération Foot leur avait promis qu’il allait marquer un but. « Je vous dois un but, on se croise tout à l’heure au stade ». C’est pourquoi, dès le coup d’envoi au stade Nelson Mandela de Baraki, Diallo a annoncé la couleur en se montrant très dangereux dans le camp des « Barea ».

Il s’essaye dès la première minute de jeu en plaçant une tête décroisée mais n’accroche pas le cadre. Trois minutes plus tard, Papa Amadou Diallo, convaincu qu’il peut bien le faire, ouvre le score pour l’équipe du Sénégal. Sur un centre de Mamadou Sané venu de la droite, le jeune joueur s’élève plus haut que tout le monde et bat le portier adverse d’une tête imparable (4’). Ensuite, l’attaquant de Gf a régalé sur son côté gauche en martyrisant le latéral gauche malgache. A l’origine de presque toutes les situations dangereuses des « Lions » dans cette partie, Diallo a réalisé l’une de ses meilleures prestations en sélection. Sur ce match, il a été le plus en vue de l’équipe avec à la clé une performance digne des grands joueurs.

Papa Alioune NDIAYE

ALGÉRIE – NIGER (5-0)

Les « Fennecs » étrillent le « Mena »

Démonstration de force des « Fennecs » de l’Algérie qui ont explosé le « Mena », hier, à Oran. Devant leur public au stade Miloud Hadefi, les joueurs de Madjid Bougherra ont livré leur meilleure performance depuis le début de la compétition. Bien qu’ils soient favoris avant le coup d’envoi de cette demi-finale, peu auraient prédit une victoire aussi large (5-0) des Algériens.

Mais très déterminé à remporter ce match et accéder à la finale, le pays hôte a rapidement plié l’affaire, Abdellaoui ouvrant le score au quart d’heure de jeu (15´). Quelques minutes plus tard, Aimen Mahious s’est offert un doublé coup sur coup (23´ et 34´) inscrivant ses 5ème et 6ème buts dans la compétition. Juste avant la mi-temps, l’Algérie a enfoncé le clou grâce à un contre son camp de Boureima (45´).

En seconde période, les « Fennecs » se sont contentés de gérer, laissant retomber le rythme de la rencontre. Mais en fin de match, Bayazid a inscrit un cinquième but quelques minutes après avoir fait son entrée en jeu (83´). Avec ce succès, l’Algérie assure sa place en finale.

Papa Alioune NDIAYE

ÉCHOS D’ALGER

Le président Amadou Mame Diop à l’hôtel des « Lions »

A quelques heures du match Sénégal – Madagascar, le président de l’Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, a rendu visite aux « Lions » locaux à leur hôtel pour leur délivrer un message de félicitations mais aussi d’encouragements pour leur parcours dans ce Chan. En Algérie depuis le 28 janvier dernier dans le cadre de la 17ème conférence de l’Union des conseils des pays membres de l’Organisation de la coopération islamique (Upci), le patron du Parlement sénégalais s’est entretenu avec les joueurs et le staff technique devant l’ambassadeur du Sénégal en Algérie, S.E.M. Serigne Dièye, et le président de la Fédération sénégalaise de football (Fsf), Augustin Senghor. « Tout le peuple sénégalais, à sa tête le Président Macky Sall, est fier de vous pour votre parcours dans ce Chan. Aujourd’hui vous allez disputer une demi-finale, et nous souhaitons franchir ce cap et remporter ensuite le trophée. Vous en êtes capables et nous croyons fort en vous », a lancé Amadou Mame Diop à l’endroit de l’équipe.

Al Hilal annonce la signature d’Ousmane Diouf

C’est fait ! Le défenseur central des « Lions » locaux, Ousmane Diouf, s’est engagé avec le club soudanais Al Hilal Sc. Ce dernier a annoncé sur son site la signature du joueur qui dispute actuellement le Chan en Algérie. En effet, les deux parties attendaient le feu vert de la Caf pour officialiser le transfert. Chose faite donc lundi dernier après que l’instance africaine a donné son autorisation aux joueurs en instance de départ de pouvoir régler leur transfert durant ce mercato coïncidant avec le tournoi. Le club soudanais où évolue actuellement Lamin Jarju, récemment plébiscité par la presse sportive comme le meilleur joueur local de la dernière saison, est leader du classement de son championnat. Une destination qui pourrait servir de tremplin au défenseur central de Teungueth Fc, qui s’est engagé pour les 4 prochaines saisons.

Le match Algérie – Niger à guichet fermé

La Confédération africaine de football (Caf) a informé, hier, via un communiqué que le match Algérie – Niger se jouera à guichet fermé au stade olympique Miloud Hadefi d’Oran à 17h00 heure locale. En effet, selon l’instance en charge du football africain, Les billets pour la première demi-finale du Championnat d’Afrique des nations (Chan) qui a opposé les « Fennecs » au « Mena » se sont tous écoulés. « Le Chan Algérie 2023 a donné lieu à des rencontres passionnantes, d’où le plein que vient de faire le stade d’Oran. Cela réaffirme une fois de plus la réputation de l’Algérie en tant que pays fou de football où la population est passionnée par le beau jeu », indiquait le communiqué de la Caf.

S.E.M Serigne Dièye approuve l’idée d’une Can 2025 en Algérie

On le sait, l’Algérie se positionne pour l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations (Can) 2025. C’est pourquoi ils ont mis les petits plats dans les grands avec ce Chan, histoire d’en faire une grande réussite sur tous les plans et convaincre ainsi la Caf de ses aptitudes à abriter cette grande compétition. Selon l’ambassadeur du Sénégal en Algérie, ce pays est dans toutes les dispositions pour accueillir la 35ème édition de la Can. « L’Algérie a démontré qu’elle est assez outillée pour organiser la Can, notamment à travers le Chan qui, jusque-là, est une grande réussite, mais aussi récemment à travers les Jeux méditerranéens d’Oran. Ses capacités et le potentiel dont elle dispose en matière d’infrastructures et d’expertise sont un atout. À côté de cela, on a le public algérien qui est féru de football. Donc je pense que l’Algérie dispose de tous les atouts pour organiser cette compétition.

LE MOT DES ENTRAÎNEURS

PAPE BOUNA THIAW, COACH DU SÉNÉGAL

« Maintenant, nous voulons la coupe »

« On est très content, car on voulait vraiment le faire pour notre football local. Ça me faisait mal de voir que notre championnat était sous-coté. L’objectif, c’était de gagner et on l’a fait. Aujourd’hui, nous avons fait honneur à notre pays. Maintenant, nous avons envie de remporter la coupe. Ce sera face à l’Algérie, et cette équipe a montré de belles choses durant ce tournoi. Ce sera un match difficile. Mais on n’a pas peur. »

ROMUALD RAKOTONDRABE, COACH DE MADAGASCAR

« C’était très difficile avec le but matinal pris »

« C’était très difficile de revenir après avoir encaissé un but matinal. Trois minutes après le but, j’ai essayé de les remobiliser mais c’était très difficile. Il fallait trouver les mots justes pour les motiver. Après on a essayé de revenir au score mais en face, il y avait une grande équipe. Je les félicite. Je n’ai pas vraiment l’habitude de parler de l’arbitrage mais je pense que l’arbitre n’était pas à la hauteur ».

P. A. NDIAYE

LIGNES LIBRES

Nos p’tits gars, presque comme nous les aimons…

On attendait les « Lions » pour une confirmation, hier, face à des « Barea » de Madagascar qui avaient encorné à tout-va tout ce qui s’est dressé sur leur chemin dans cette 7ème édition du Chan. Eh bien, ils ont été exacts au rendez-vous et ont écrit une belle page de leur histoire. Ils avaient égalé leurs ainés qui, en 2009 en Côte d’Ivoire, pour le tout premier tournoi continental de football des Nations exclusivement réservé aux joueurs évoluant dans les championnats de leur pays, avaient été jusqu’en demi-finale. Depuis hier, les protégés du coach Pape Thiaw ont fait mieux.

Ils se sont payé la peau des « Bœufs sauvages » de la Grande Ile et ont gagné de haute lutte le droit d’affronter l’Algérie, samedi prochain, en finale. Face à un adversaire qui avait fini par se faire respecter de tous par la qualité de son football et par son engagement, les « Lions » ont affiché un visage qu’on ne leur connaissait pas forcément. Conquérants, ils l’ont été tout au long du match, se battant sur tous les ballons pour compenser leur léger handicap technique et au plan collectif. Ce qui leur a permis de contrôler plus ou moins bien et de décorner les Malgaches et de décrocher leur place en finale.

On regrettera juste que le score n’ait pas été plus corsé que ce 1 but à 0 plutôt flatteur pour les Insulaires. Car, les « Lions » ont manqué un nombre incalculable d’occasions de saler la note. Même si l’essentiel était de s’imposer… Mais peut-on seulement leur en vouloir ? Ne sont-ils pas que les produits – les ambassadeurs, devrais-je dire – d’un football local particulièrement indigent au plan offensif où les « rares terreurs » de défense mettent les voiles après avoir claqué une dizaine de buts par saison ? C’est dire que cette inefficacité semble consubstantielle à notre foot local. Et c’est à ce niveau qu’il faudra que tous les clubs travaillent encore plus.

Cette place en finale acquise de haute lutte est la preuve, on ne cessera jamais de le répéter, que notre football local n’est pas si moribond qu’on veut souvent le dépeindre. Il a une certaine qualité et sait, si les moyens suivent et si les conditions sont réunies, sortir de bons éléments.

Finalement, on n’en voudra pas à nos « Lions » de nous avoir fait peur, à force de manquer l’immanquable et de s’exposer au retour de Malgaches de plus en plus entreprenants au fil des minutes. En revanche, on leur demandera encore juste un autre gros effort, samedi prochain. Bien sûr que ce ne sera pas du gâteau face à l’Algérie qui a si subitement et si brillamment retrouvé ce qui manque le plus à nos p’tits gars : l’efficacité devant les buts adverses. Mais s’ils nous sortent un match du même tonneau (avec un soupçon de réalisme offensif), on peut espérer les voir dépecer les « Fennecs » …

B. Khalifa NDIAYE

