Finale PARC 2022 : Le Sénégal, avec Cabi School et le Mali, trônent sur la robotique africaine Rédigé par leral.net le Lundi 4 Juillet 2022 à 19:46 | | 0 commentaire(s)| Le Mali et l’école Cabi School du Sénégal, sont les vainqueurs respectivement, de la compétition panafricaine de Robotique(PARC) et du concours national de robotique. Une finale qui s’est jouée le 3 juillet 2022 à Dakar Arena et qui a vu 16 pays Africains participer à l’édition de cette année. Les gagnants ont manifesté leur joie. Une compétition organisée par la Dakar Américain University of Science and Technology (DAUST), en partenariat avec le ministère de l’Education nationale.



