Finale Women’s Basketball League Africa : le Ferroviario surclasse Al Ahly 81-72 et glane son 3ᵉ trophée Rédigé par leral.net le Lundi 16 Décembre 2024 à 00:21 | | 0 commentaire(s)|

Women's Basketball League Africa, une équipe a fait un parcours sans faute, c'est bien le Ferroviario Maputo, qui a surclassé Al Ahly dans cette finale (81-72).



Si l’équipe égyptienne s’est montrée performante tout au long du tournoi, avec une organisation offensive bien rodée et une moyenne honorable aux tirs à mi-distance et à longue portée, elle a été secouée de toutes parts par l'équipe mozambicaine, leur rendant la tâche difficile au scoring. Dans une rencontre où certaines joueuses clés d’Al Ahly ont perdu leurs moyens à des moments cruciaux du match à l’image de l’Américaine Dyaisha Cheryce Fair (18 minutes disputées et 0 point), les performances collectives n’étaient pas au rendez-vous.



Le Ferroviario Maputo, une équipe très physique, agressive et efficace des deux côtés du parquet, s'est montrée très coordonnée dans ses mises en jeu. Menée par Ingvild Mucauro, très agressive en attaque et en défense (18 points, 7 rebonds), elle a su dompter l’équipe égyptienne. L’équipe mozambicaine a su dominer son adversaire grâce à une grande adresse, comme en demi-finale. Leur stratégie favorite, attirer l’adversaire sous la raquette avant de ramener le jeu à l’extérieur pour un tir à trois points, a souvent fait mouche. Silvia Veloso, particulièrement efficace dans cet exercice (3/5 aux tirs à trois points), a terminé meilleure marqueuse de la rencontre avec 19 points.





Malgré une tentative de remontée dans les dernières minutes, menée notamment par Dioma Kane, prolifique en défense avec 9 contres, mais moins influente en attaque, Al Ahly semblait reprendre du poil de la bête. Les égyptiennes ont réussi à réduire l’écart à 6 points après s’être menées de plus de 15 points. Mais Ferroviario a su maintenir son avance. Les Mozambicaines ont également profité des fautes adverses, dont une faute technique de l’entraîneur d’Al Ahly, pour sécuriser leur victoire.



Un manque de réalisme, souvent causé par le pressing de la défense mozambicaine et une précipitation dans les attaques, a empêché Al Ahly de revenir au score. Malgré la perte d’Ingvild Mucauro (5 fautes), dont l’absence s’est fait ressentir pour son équipe dans les derniers instants, le Ferroviario Maputo a réussi, après un money time très disputé, à se défaire des Égyptiennes (81-72), qui concèdent ainsi leur première défaite dans ce tournoi.



Les Mozambicaines étrennent ainsi leur troisième trophée de la Women’s Basketball League Africa après ceux de 2018 et 2019.





www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Finale-Women-s-Basketbal...

Accueil Envoyer à un ami Partager