Finale de l'UEFA Champions League 2023/2024 : le favori de la confrontation est-il évident ? La présence du Real Madrid en finale ne surprend probablement personne. Cependant, le parcours du tournoi ne promettait pas une vie facile à Edin Terzić et son équipe. Le Borussia a miraculeusement atteint le match décisif du groupe de la mort après une confrontation désespérée contre le PSG. Il est définitivement trop tôt pour écarter Dortmund.



GAGNANT DU TOURNOI :





Borussia Dortmund - cote de victoire dans le temps réglementaire – 5.4 ; victoire finale du tournoi 3.4 ( 1xBet, télécharger 1xbet ici -



L'équipe de Dortmund n'a pas pu arrêter le Bayer Leverkusen en Bundesliga, mais Edin Terzić peut recevoir de nombreux mots flatteurs pour le chemin parcouru par son équipe en route vers Londres. Le Borussia n'a pratiquement aucune chance de remporter le titre selon les bookmakers, mais ce n'est pas une raison d'abandonner.



Real Madrid - cote de victoire dans le temps réglementaire – 1.64 ; victoire finale du tournoi 1.3 (



Ce n’est pas pour rien qu’on dit que le Real a joué sa finale en quart de finale contre Manchester City. Après avoir éliminé les Anglais du combat, Los Blancos étaient les principaux favoris du tournoi avant même les demi-finales. Cela n'a pas été facile avec le Bayern, mais là aussi, le Real a réussi à renverser le cours de la confrontation en quelques minutes. En parlant d'une telle équipe, il n'y a pratiquement aucun doute sur le nom qui sera gravé sur la coupe aux grandes oreilles après la confrontation finale.



AUTRE OPTION:



Le Real, non seulement peut obtenir le résultat souhaité, mais peut aussi le faire avec brio et, en règle générale, efficacement. Vendre Karim Benzema n'a pas affecté la puissance offensive du club royal. Le total de buts individuel du Real supérieur à 1,5 peut être joué avec une cote de 1.65 ( 1xBet ).

