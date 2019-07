Finale de la Can-2019 : Macky Sall annule son voyage en Egypte Le chef de l’Etat, Macky Sall, ne part plus au Caire, en Egypte, pour assister à la finale de la Coupe d’Afrique des nations (Can), opposant le Sénégal à l’Algérie.



Rédigé par leral.net le Lundi 15 Juillet 2019 à 21:29

D’après un communiqué de la présidence de la République, Macky Sall a décidé de sursoir à son voyage à cause du rappel à Dieu, ce lundi 15 juillet, d’Ousmane Tanor Dieng, président du Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct).



Toutefois, Macky Sall a décidé d’envoyer une délégation pour le représenter à cette rencontre prévue vendredi 19 juillet prochain.







