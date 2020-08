Finance : le Dr Akinwumi Adesina réélu, ce jeudi, Président du Groupe de la Banque africaine de développement

Le résultat de l'élection, qui lui a donné cent pour cent des voix de tous les membres régionaux et non régionaux de la Banque, a été annoncé par la Présidente du Conseil des gouverneurs de la Banque, Mme Niale Kaba, Ministre de la planification nationale de la Côte d’Ivoire.



Cette réélection a eu lieu le dernier jour de l’Assemblée annuelle 2020 du Groupe de la Banque africaine de développement, qui s’est tenue pratiquement pour la première fois dans l’histoire de la Banque.



Économiste du développement de renommée mondiale et lauréat du Prix mondial de l'alimentation et lauréat du prix Sunhak pour la paix, M. Adesina s'est distingué en dirigeant un programme audacieux visant à réformer la Banque et à accélérer le développement de l'Afrique. Il a été élu pour la première fois à la présidence de la Banque le 28 mai 2015.



En tant que président nouvellement réélu, le Dr Adesina, qui est aussi ancien ministre nigérian de l'Agriculture, entamera son nouveau mandat le 1er septembre 2020.





Le Ministre Niale Kaba a déclaré: << Je suis ravi que le Conseil des gouverneurs ait réélu M. Adesina pour un second mandat à la présidence. En tant qu'actionnaires, nous soutenons fermement la Banque et lui apporterons tout le soutien nécessaire pour faire avancer et mettre en œuvre sa vision convaincante pour la Banque au cours des cinq prochaines années.



D’après le communiqué reçu, le premier mandat d'Adesina s'est concentré sur le nouvel agenda audacieux du Groupe de la Banque basé sur cinq priorités de développement connues sous le nom de High 5: Éclairer et alimenter l'Afrique; Nourrir l'Afrique; Industrialiser l'Afrique; Intégrer l'Afrique; et améliorer la qualité de vie des populations africaines.



Au cours du premier mandat d’Adesina, la Banque a obtenu des résultats marquants sur la vie de 335 millions d’Africains, dont: 18 millions de personnes ayant accès à l’électricité; 141 millions de personnes bénéficiant de technologies agricoles améliorées pour la sécurité alimentaire; 15 millions de personnes bénéficiant d'un accès au financement d'investissements privés; 101 millions de personnes ont accès à des transports améliorés; et 60 millions de personnes ont accès à l'eau et à l'assainissement.