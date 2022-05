Financement: Zahra Iyane Thiam remet un chèque de 200 millions F CFA à URMECS pour les Plasepri

Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Mai 2022 à 06:05 | | 0 commentaire(s)|

Madame le ministre de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire, Zahra Iyane Thiam a procédé à la remise d'un chèque de deux cents (200) millions de nos francs. Le promoteur URMECS va ainsi alimenter les Plasepri qui sont au nombre de six (6). La cérémonie de remise de chèque à eu lieu à Yeumbeul nord en présence de plusieurs personnalités entre autre le maire de la localité.