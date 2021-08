Financement de la Covid-19: La société civile salue la rallonge de plus de 558 millions FCfa du Fonds mondial Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Août 2021 à 18:07 | | 0 commentaire(s)|

Le comité de suivi mis en place par la Société civile qui lutte contre le Vih, le paludisme et la tuberculose pour un système de santé résilient et pérenne organise, depuis hier (17 et 18 août), un atelier de suivi post-soumission de la demande de financement. Selon Mme Aïssatou Mbaye Ndiaye, responsable du Comité de […] Le comité de suivi mis en place par la Société civile qui lutte contre le Vih, le paludisme et la tuberculose pour un système de santé résilient et pérenne organise, depuis hier (17 et 18 août), un atelier de suivi post-soumission de la demande de financement. Selon Mme Aïssatou Mbaye Ndiaye, responsable du Comité de suivi, l’atelier vient couronner 7 mois d’efforts sur le dialogue pays, organisé dans la lutte contre la Covid-19. Elle a révélé que c’est dans ce cadre que le Fonds mondial est venu avec une rallonge budgétaire de 840 mille euros, soit 558.600.000 FCfa. Ce montant est destiné à accompagner la lutte contre la Covid-19. Elle a promis qu’à travers le « programme appelé C 19 rm », des activités seront menées sur le terrain afin de venir à bout de la Covid-19. Mme Ndiaye a indiqué aussi que la rencontre permettra de partager des informations du Fonds mondial avec les acteurs communautaires et de définir des stratégies permettant de suivre les activités qui seront déroulées sur le terrain. « Il nous faut des stratégies qui nous permettent de suivre les activités et d’accompagner le processus sur le terrain en s’appuyant sur les acteurs communautaires pour s’assurer que toutes les activités identifiées ont été mise en œuvre », a déclaré Mme Aïssatou Mbaye Ndiaye qui s’est félicité des moyens donnés par le Fonds mondial pour lutter contre la Covid-19. Parmi les activités communautaires à mener, elle a cité, entre autres, le suivi sur le terrain, des activités de plaidoyer et de pérennisation. E KALY



