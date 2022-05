Financement de la micro économie sénégalaise : 8 millions d’euros déboursés par les Allemands à l’intention des PME La coopération allemande (GIZ), de concert avec l’Agence de développement et d’encadrement des petites et moyennes entreprises (ADEPME), sous la tutelle du ministère du Commerce et des PME a procédé ce 09 mai 2022, au lancement du projet Accès au financement pour les petites et moyennes entreprises (PME) et de l’Académie de financement pour les PME.

Cette initiative d’une haute dimension technologique, nous dit Sud quotidien, financée à hauteur de 8 millions d’euro (5.265.706.900 FCFA) ambitionne un rapprochement des PME et des institutions financières.



C’est selon nos confrères afin d’en faire bénéficier, d’une part, un plus grand nombre d’entreprises et d’autre part, favoriser pour les institutions financières un développement durable de leurs services aux PME.



