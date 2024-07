Financement des Pme-Pmi sénégalaises : L’Adepme et Uba Sénégal signent une convention de partenariat

La convention de partenariat a été signée par la nouvelle directrice générale de l’Adepme, Marie Rose FAYE et le directeur général de Uba Sénégal, Anthony ODEIGAH, en présence de leurs collaborateurs respectifs.



Cette initiative stratégique vise à renforcer le soutien financier et organisationnel aux Pme/Pmi sénégalaises, en améliorant leur accès aux financements et en intégrant ces entreprises dans le tissu économique national et international, selon les deux parties.



La directrice générale de l’Adepme a indiqué que le défi est d’arriver à ce que les Pme-Pmi puissent accéder facilement aux financements, avec un impact positif dans l’économie. « Notre rôle est de faciliter ce lien entre les Pme et les Banques », a expliqué Marie Rose FAYE.



« Nous avons à cœur de porter ce partenariat très loin de manière à ce qu’il y ait un impact réel », a-t-elle ajouté. Avant de souligner que leur rôle va aussi dans le sens d’accompagner les Pme-Pmi à se formaliser, à établir des états financiers entre autres. Ce qui permet aux institutions financières d’avoir une bonne connaissance des entreprises par rapport aux risques et à leur solvabilité.



Mme FAYE qui a soutenu qu’il « reste encore beaucoup à faire » dans la facilitation de l’accès des Pme-Pmi aux financements, a magnifié ce partenariat « entre institutions africaines qui s’appuient et se complètent pour le financement des entreprises et le développement des économies africaines ».



Pour sa part, le directeur général de Uba Sénégal a salué le travail des équipes des deux parties qui ont abouti à la signature de la convention de partenariat.



Anthony ODEIGAH a, dans la foulée, relevé que les Pme-Pmi constituent une part importante, sinon la plus grande part du tissu économique des pays africains, mais ne sont pas, pour autant, suffisamment financées.



En ce sens, il a réitéré la disponibilité et l’engagement de la banque qu’il dirige, à traiter, avec diligence, les dossiers de demandes de financement qu’ils auront reçus dans le cadre de ce partenariat.



Les deux parties ont, tour à tour, mis en exergue leur niveau de digitalisation importante de leurs processus, ce qui permettra aux entreprises de gagner en temps et en efficacité dans le cadre de leurs de demandes de financements.



Pour rappel, ce partenariat est un atout dans la mise en œuvre du Guichet Unique de Financement, un dispositif essentiel pour la digitalisation et la simplification des processus d’accompagnement au financement des PME et PMI.

