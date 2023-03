Financement des femmes et des jeunes : 110 milliards octroyés par la DER depuis 5 ans

« Ce sont aussi 415 startups accompagnées dont 230 financées », a déclaré le délégué général de la Der/Fj qui s’exprimait ce 21 mars à l’occasion d’un déjeuner de presse organisé dans le cadre de la célébration des Cinq ans d’existence de la structure qui promeut l’entreprenariat.



Mame Aby Seye a souligné à ce titre qu’en cinq ans la Der/Fj est devenue une référence dans la sous-région et pour les nombreux partenariats nationaux et internationaux. Elle confie que cela est le résultat d’un engagement sans faille de son équipe avec laquelle, les défis seront relevés pour les cinq prochaines années.



Au cours des cinq dernières années, les différentes présentations faites à l’occasion de ce déjeuner de presse ont permis de montrer que la Der/Fj est montée en puissance et a étendu sa portée, permettant à près de 230 mille entrepreneurs sénégalais, présents dans les 46 départements du pays, d’accéder à des capitaux et bénéficier d’un accompagnement technique.



32 milliards accordés à plus de 142 mille petits commerçants



Concernant les produits de financement, la présentation sur le Nano crédit (instrument de financement lancé en juin 2020) révèle que 32 milliards de francs Cfa ont été accordés à plus 142 mille bénéficiaires pour des montants allant de 10 mille francs Cfa à 500 mille francs Cfa. A date, la Der/Fj a mis en place 78 points Nano crédit pour se rapprocher davantage des sénégalaises et sénégalais.



Le Programme d’appui et de valorisation des initiatives entrepreneuriales (Pavie) a permis d’accorder 50 milliards de francs Cfa de financements avec 140 mille emplois créés sur un objectif de 154 mille.



Sur les demandes de financements, certaines des présentations effectuées ont permis de relever une faiblesse des ressources financières disponibles pour satisfaire la demande. « Sur 100 demandes de financements, 20% à 25% sont satisfaits », indique-t-on. Il a été souligné que le nombre de demandes de financements en souffrance se chiffre à 450 mille.



Pour le Nano crédit, le taux de recouvrement atteint 95% alors que pour la structuration des chaînes de valeur, le taux enregistré est environ de 80%.



Perspectives encourageantes



Pour les prochaines années, les perspectives de la Der/Fj sont jugées « encourageantes ». Dans la continuité de sa stratégie d’expansion, tout en capitalisant sur ses acquis, la Der/Fj s’est dit engager dans un processus visant à rendre son modèle d’intervention pérenne, viable et davantage impactant.



Elle s’inscrit dans la perspective d’accélération de ses interventions en mettant en avant l’équité territoriale et l’inclusion sociale. Elle compte consolider son dispositif d’intervention avec la poursuite de la mise en œuvre de ses programmes et projets phares tels que le Pavie, le programme LionsTech invest, le fonds diaspora ou le Nano crédit.



