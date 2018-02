Financement du sport : Me Moustapha Kamara propose un projet de loi de taxe de 1% ou 2% sur tout transfert d’international sénégalais Auteur du livre « Le contentieux du transfert des joueurs devant la FIFA et le Tribunal arbitral du sport, Guide juridique pratique »), Maître Moustapha Kamara qui est Docteur en droit et titulaire d’un MBA de management à Neoma Business School, propose un projet de loi de taxe de 1% ou 2% sur tout transfert de joueurs internationaux de nationalité sénégalaise, afin de financer le sport sénégalais. Entretien exclusif avec Leral.net.

